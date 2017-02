YOUTUBE Esplode fabbrica chimica in Cina: la notte diventa giorno

PECHINO – Terrificante esplosione in un impianto della Cina. Accade nella città di Tongling, nella provincia di Anhui, dove nella notte il cielo è stato illuminato a giorno da un’enorme palla di fuoco.

Non sono ancora note le cause dell’incidente, ma secondo quanto riportano i media cinesi, ci sarebbero due feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi: sono stati colpiti da alcune schegge di vetro durante lo scoppio. Le sostanze chimiche coinvolte nell’esplosione fortunatamente non sarebbero pericolose.

Le numerose squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto sono comunque riuscite a sedare l’incendio infernale. Nei video choc caricati da diversi testimoni su YouTube, sembra l’Apocalisse.