YOUTUBE Ex marito non accetta il divorzio e si uccide

Il marito, la moglie e il padre di quest’ultima si erano dati appuntamento in un ristorante, in Brasile, per definire gli accordi del divorzio. La conversazione però, come mostrano le immagini riprese dalla telecamera a circuito chiuso del locale, ha preso una brutta piega tanto che il marito, poco propenso al divorzio, ha tirato fuori la pistola e l’ha rivolta contro la sua ex compagna.

Il padre è riuscito a far allontanare la figlia avventandosi poi contro il suo ex genero, cercando di togliergli l’arma. Nella colluttazione l’uomo, anziché ferire i suoi bersagli, ha finito per spararsi tre colpi, suicidandosi.