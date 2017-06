YOUTUBE Fabio Fazio: “Contro di me inusuale violenza. La Rai avrà fatto i suoi conti”

ROMA – “Contro di me ci sono state polemiche di inusuale violenza. Mi dispiace che un passaggio così importante per la mia carriera come il passaggio a Rai1 sia stato accompagnato da queste polemiche che anche alcuni esponenti delle istituzioni hanno cavalcato”. Fabio Fazio risponde così agli attacchi contro di lui durante la presentazione dei palinsesti Rai a Milano per il suo stipendio da 11,2 milioni in quattro anni. “Ho cercato di rimanere fino all’ultimo perché la Rai è ciò di cui sono fatto – ha proseguito – Ho molto rispetto per le istituzioni ma il vice presidente del Senato, Gasparri, dovrà dimostrare quello che ha detto”.

Fazio non ha rivelato chi gli avesse fatto un’offerta migliore di quella iniziale della Rai, ma nel corso del suo intervento ha aggiunto: “La Rai non è ingenua, se mi ha proposto questo contratto avrà fatto i suoi conti sugli introiti pubblicitari. Che tempo che fa ha degli spot da quindici secondi che valgono in media 40 mila euro“. Il conduttore si è detto dispiaciuto dal punto “di vista personale” per le accuse che gli sono state mosse e che ha trovato “eccessive e insopportabili” per la “violenza verbale”.

Infine ha detto che “se la Rai dovesse ripensarci” non avrebbe “alcun problema a non dare esecuzione agli accordi presi fino a qui”. Ecco il video riportato dall’agenzia Vista.