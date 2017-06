YOUTUBE Falcia con auto skater a raduno e scappa via: folla inferocita lo insegue

SAN PAOLO – Un’automobilista brasiliano travolge deliberatamente alcuni skater che si stavano radunando per un evento di massa a San Paolo in Brasile. Si è trattato di un gesto decisamente poco comprensibile quello di un automobilista che è tuttora ricercato dalla polizia.

Per fortuna, degli almeno tre feriti nessuno sarebbe in condizioni gravi. Quanto accaduto però poteva essere una strage. L’uomo alla guida su Rua Augusta viene inseguito dalla folla inferocita e riesce comunque a fuggire. La polizia si è messa sulle sue tracce e spera di poterlo arrestare in tempi brevi. Su YouTube i video di quanto accaduto.