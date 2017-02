YOUTUBE “Fantasma evade dal carcere”: video telecamera di sorveglianza

CAMPO GRANDE – “Fantasma evade dal carcere“. Un video girato dalle telecamere di sicurezza di una prigione di Campo Grande, in Brasile, sta diventando virale in rete perché c’è chi è convinto che mostri la presenza di un presunto fantasma. (GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALLA PAGINA). Nel filmato si vede una figura nera che si arrampica su una delle pareti esterne del carcere. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, molti ritengono che sia lo spettro di un detenuto, trovato impiccato nella sua cella lo scorso gennaio. In realtà, l’ipotesi più plausibile è che quello ripreso nel video sia un altro detenuto evaso dal carcere la notte in cui il video è stato girato. Dunque nessuna attività paranormale.

Solo la scorsa settimana un ghost hunter inglese, Steve Wesson, 44 anni, ha reso noto di essere riuscito a fotografare quello che lui ritiene essere il fantasma della regina Elisabetta I Tudor. A detta dell’uomo, il presunto avvistamento sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2015 ad Strelley Hall, storica villa a pochi chilometri da Nottingham (Regno Unito), dove la regina trascorse un periodo di prigionia. Di fatto, nel video fornito da Wesson si vede una sagoma bianca, che potrebbe vagamente ricordare un corpo umano, ma non c’è alcuna prova scientifica che possa confermare l’ipotesi fantasma.