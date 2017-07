BRIGHTON – Un uomo lascia il suo bolide, una Ferrari da 230mila euro , su una strada in cui c’è il divieto di sosta. Il motivo per cui non si possa parcheggiare su questa strada è chiaro la mattina dopo, quando il proprietario torna a prendere l’auto e la trova completamente circondata da oggetti in vendita del mercatino delle pulci.

Il proprietario ha avuto non pochi problemi ad uscire. Il video è stato girato alla Marina di Brighton, in Inghilterra, ed è stato postato su YouTube.