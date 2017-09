BUENOS AIRES – Una bambina argentina festeggia il suo undicesimo compleanno davanti ad una torta addobbata con delle maxi candeline. I familiari le cantano “buon compleanno” e lei si appresta a soffiare per poi mangiare la torta. A questo punto però, qualcosa va storto. La ragazzina ha appena finito di cantare. I parenti accanto la spruzzano con una bomboletta spray per compleanno. Lo spray va a contatto con la fiamma della candelina e la bambina si trasforma in una palla di fuoco.

Il video è stato girato dai familiari ed è diventato virale. Si conclude con i familiari che corrono a soccorrere la piccola. Si sconsiglia la visione al pubblico più sensibile. Non è noto cosa sia accaduto dopo alla piccola.