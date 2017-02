YOUTUBE Fine del mondo quando la collisione tra Luna e Terra...

ROMA – La fine del mondo arriverà quando la Luna entrerà in collisione con la Terra? Jason Barnes, uno scienziato planetario che lavora presso l’Università di Idaho, ha rivelato che la Luna finirà per schiantarsi contro la Terra. L’impatto apocalittico distruggerà il satellite – e causerà la devastazione della Terra.

Tutto questo però non avverrà subito, visto che la Luna in realtà si sta allontanando dalla Terra in questo momento. Ma, appena la Terra inizierà a girare più lentamente, in futuro, la Luna andrà verso l’interno fino a quando i due corpi celesti si scontreranno. La conseguenza dello scontro cosmico sarà la fusione tra i due pianeti, fino a formare una “super-Terra”.

Una simulazione al computer del giorno del giudizio ha mostrato quello che potrebbe succedere con la collisione.

Barnes ha detto: “La fine dello stato finale dell’evoluzione di marea nel sistema Terra-Luna sarà davvero l’Inspiral della Luna e la sua successiva collisione sulla Terra. Alla fine, [la luna] sarebbe così vicina da causare una spirale verso l’interno, dissipando l’energia cinetica orbitale in uno scontro spettacolare e nella successiva fusione con la Terra”.

Non preoccupatevi troppo, si prevede che la collisione non avverrà nei prossimi 65 miliardi di anni. A quel punto, la Terra e la Luna potrebbero essere già stati spazzati via dalla fase di “gigante rossa” del Sole.