YOUTUBE Florida, poliziotto cattura un alligatore: la body camera riprende tutto

BOYNTON BEACH – Un agente di polizia prende coraggio e cattura un alligatore trovato davanti la porta della sua abitazione. Accade in Florida a Boynton Beach in Florida: le immagini catturate dalla body camera del poliziotto testimoniano la lotta tra l’uomo e il rettile che ha tentato più volte di liberarsi dal laccio che gli viene messo per impedire che possa attaccare.

Per il coraggio dimostrato, l’agente adesso è soprannominato “”the official alligator wrestler“(“Il lottatore ufficiale con gli alligatori” ndr). Niente paura per l’alligatore: come scritto sulla pagina Facebook del Boynton Beach Police Department, il rettile è stato riportato nel suo habitat naturale.