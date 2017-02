YOUTUBE-FOTO Poggia cartina sul tavolo e ruba telefono cellulare

LONDRA – I ladri di cellulari, a Londra utilizzano dei metodi per rubare molto astuti Come mostra questo video YouTube di cui parla il Mirror, la gente che si siede a bere un caffè in un locale che ha la connessione wi-fi rischia di ritrovarsi senza cellulare. Questo filmato diffuso da Scotland Yard e dalla Metropolitan Police è stato registrato da una telecamera di sorveglianza di un locale e mostra un ragazzo che poggia una cartina della città sul tavolo in cui c’è il cellulare poggiato. Il ladro finge di chiedere un’informazione e intanto ruba il telefonino incustodito per un istante sul tavolo.

Il furto è avvenuto in un ristorante vicino alla stazione Victoria il 1 aprile del 2015 intorno alle 16:35 ed è stato diffuso ora a scopo dimostrativo. Il ladro però, come scrive il Mirror, ancora non è stato arrestato. Lo stratagemma utilizzato dal ladro è efficace dato che Londra è piena di turisti che chiedono informazioni.

Solo a Londra vengono rubati 10mila telefoni cellulari al mese.