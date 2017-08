PALAGONIA – Francesco Calcagno, 58 anni, scappa all’interno di un fondo di Palagonia (in provincia di Catania), inseguito da un uomo armato che dopo averlo raggiunto lo uccide a colpi di pistola e lascia il posto con passo veloce, mentre il cane di casa si scansa per farlo passare. Sono le immagini dell’omicidio del bracciante agricolo avvenuto il 23 agosto scorso diffuse dai carabinieri, su disposizione della Procura di Caltagirone, per “concorrere all’identificazione del killer”. Notizie sull’assassino potranno essere comunicate ai militari dell’Arma a due numeri telefonici: 0952509227 e 3313767225.

Calcagno 10 mesi fa, secondo l’accusa per legittima difesa, uccise in un bar Marco Leonardo, un consigliere comunale eletto in una lista civica, che avrebbero avuto contatti con esponenti della criminalità locale. In quel caso i carabinieri ricostruirono la dinamica della sparatoria grazie a un video, adesso cercano l’assassino di Calcagno con un altro filmato.