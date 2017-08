ROMA – “Schick? L’abbiamo chiamato e ha risposto. Se ha detto sì o no alla Roma? Non l’ho capito, ha parlato in inglese…”. Francesco Totti come al solito ironico e auto ironico ha evaso così le domande dei giornalisti che gli chiedevano se si fosse finalmente chiusa la telenovela sull’attaccante ceco. Schick è atteso a Roma nelle prossime ore, visto che l’offerta definitiva dei giallorossi (38 milioni circa) dovrebbe essere quella che sbaraglia definitivamente la concorrenza sul calciatore della Sampdoria. Totti ha scherzato: “L’importante è che abbia risposto, per un fatto di educazione”.

“Schick? Ci sono tante squadre alle quali piace e noi siamo una di queste: gli abbiamo fatto un’offerta importante, stiamo aspettando che il giocatore e la Sampdoria decidano. Manca un sostituto di Salah? Manca ancora un po’ di tempo al 31 agosto. Di Francesco è soddisfatto della squadra, parlo tutti i giorni con lui: è vero che Ruediger è andato via, ma sono arrivati Moreno e Karsdorp”. Lo ha detto il ds della Roma, Monchi, parlando a Mediaset premium del mercato dei giallorossi.