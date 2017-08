CHALETTE-SUL-LOING – Un uomo siede a bordo di una Renault Scenic a Chalette-Sur-Loing in Francia, a circa 100 chilometri a sud di Parigi. La polizia circonda l’auto, comincia a rompere i vetri ed intima all’uomo di uscire fuori. L’uomo nell’auto non obbedisce e mentre gli agenti gli rompono i vetri prendendolo anche a manganellate prova a scappare inserendo la retromarcia. Dietro è stata però posizionata un’auto della polizia e la macchina resta bloccata. L’uomo a questo punto prova a farsi spazio rompendo una vetrina che ha davanti e colpendo ancora l’auto della polizia. Gli agenti, come mostra il video postato su Youtube, continuano ad intimargli di fermarsi e di rendere note le sue generalità.

L’uomo riesce alla fine a farsi spazio ed a scappare con la sua auto. A quel punto gli agenti gli sparano e lo feriscono a morte. La polizia era stata chiamata dai vicini verso le 17,30 di sabato dopo che avevano sentito del forte rumore provenire dal suo appartamento.

Arrivati sul posto hanno trovato l’uomo che aveva minacciato di avere con sé un coltello e degli esplosivi che stava cercando di scappare. Si è poi scoperto che si trattava di un cittadino portoghese che apparteneva ad un cartello criminale noto per i suoi disturbi psichici. A registrare il video di cui parla il Daily Mail, e altamente sconsigliato ad un pubblico sensibile sono stati i vicini di casa dalla finestra.