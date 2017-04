YOUTUBE Furto negozio Adidas con “spaccata”: 4 arresti a Catania

CATANIA – Quattro banditi che la notte tra martedì 11 aprile e mercoledì 12 hanno rubato capi e accessori dal negozio Adidas di via Umberto a Catania, dopo avere infranto la vetrina con la tecnica della ‘spaccata’, utilizzando ossia un oggetto contundente per spazzare il vetro, sono stati arrestati a conclusione di un inseguimento dalla polizia di Stato.

Agenti delle ‘volanti’ della Questura hanno catturato Rosario Scavone, di 28 anni, Domenico Zucchero, di 19, Giuseppe Bivona, di 23, e un diciassettenne, che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. I quattro, per rompere la porta di vetro dello store hanno usato una mazza di ferro.

I quattro sono indagati per furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per i tre maggiorenni sono stati disposti i domiciliari, il minorenne è stato trasferito in un centro di prima accoglienza. Un quinto complice è riuscito a fuggire. La refurtiva, per un valore stimato in 3.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Su YouTube è stato postato il video delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza interna.