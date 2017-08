GENOVA – Inseguimento al cardiopalma per le strade di Genova. Sirene spiegate, sgommate e rocambolesche inversioni di marcia. La volante della polizia è riuscita così a braccare un uomo di 43 anni, pluripregiudicato, in fuga in sella ad uno scooter.

L’uomo, dopo aver incrociato i poliziotti in via Felice Cavallotti, ha improvvisamente accelerato la marcia per non incappare in un eventuale controllo. A quel punto gli agenti, insospettiti, si sono lanciati all’inseguimento.

Nel filmato si vede lo scooter scappare a gran velocità, zigzagando tra le auto e salendo sui marciapiedi anche contromano. Il fuggitivo ha poi imboccato un vicolo interdetto al traffico, finendo la sua corsa all’arenile di Boccadasse. A quel punto l’inseguimento è proseguito a piedi: lo hanno fermato a pochi passi dalla spiaggia. In mezz’ora di fuga a tutto gas ha commesso infrazioni per 6500 di multa.