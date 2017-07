YOUTUBE Giamaica, alla ragazza va a fuoco il lato B in discoteca

MONTEGO BAY – Nella città di Montego Bay in Giamaica un gruppo di ragazze sta ballando in discoteca. Una di loro muove il suo sedere imitando il twerking. Qualcuno le versa per gioco del liquido infiammabile ed accende un accendino credendo che si sviluppasse una fiamma controllabile.

Quello che accade non è però quanto previsto: alla ragazza prendono fuoco i pantaloncini e le mutande. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a sfilarsi le mutande prima di riportare ustioni più gravi. Il filmato è stato pubblicato su LiveLeak e YouTube.