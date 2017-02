YOUTUBE Gioca in streaming a League of Legends ma la maglietta…

LONDRA – Gioca in streaming a League of Legends sulla piattaforma Twitch e per attirare l’attenzione tenta di mettere in evidenza le sue forme. Naturalmente in pochi sono riusciti a restare concentrati sulla partita. In molti si sono distratti seguendo i movimenti della ragazza.

League of Legends è un videogioco online del genere MOBA sviluppato e pubblicato da Riot Games per Microsoft Windows e macOS. Nel novembre 2011 ha più di 70 milioni di registrazioni e 12 milioni di giocatori al giorno. I giocatori sono divisi in 2 team composti da 3 o 5 campioni, in base alla mappa di gioco scelta. Ogni team inizia ai lati opposti di una mappa, vicino a quello che è chiamato il Nexus. Una partita è vinta quando il Nexus degli avversari è distrutto o quando il team avversario si arrende.