YOUTUBE Giornalista preso a schiaffi dalle guardie del corpo di Marine Le Pen

PARIGI – Giornalista viene allontanato con spintoni e schiaffi dalla sala in cui la leader del Front National Marine Le Pen veniva intervistata. “È vero che tra le sue guardie del corpo c’è un ex assistente parlamentare?” aveva chiesto alla Le Pen un giornalista del programma francese “Quotidien” in onda sul canale TMC . La domanda, come mostra il video Youtube ha scatenato la reazione delle guardie del corpo della candidata alla presidenza, che hanno preso a schiaffi il giornalista.

La Le Pen ha spiegato in queste ore che la priorità nazionale e l'occupazione e un aiuto di 80 euro al mese che verrà dato alle fasce più deboli. In un'intervista a Le Monde, la Le Pen spiega di voler "applicare la priorità nazionale all'occupazione attraverso una tassa addizionale su qualsiasi nuovo contratto fatto a dipendenti stranieri. Il ricavo sarà versato nelle casse per il sussidio ai disoccupati". In questo modo, secondo la Le Pen, "un certo numero di persone vorrà ripartire perché la Francia smetterà di incitare all'immigrazione. E per il resto, si farà in modo che le persone che accettiamo rispondano ad alcuni criteri e non pesino sulle finanze pubbliche". "La base di tutto questo – dice ancora la leader del partito di estrema destra – è il patriottismo, ogni misura adottata e ogni euro speso deve difendere l'interesse dei francesi. In particolare consacrandosi a risolvere il problema del potere d'acquisto".