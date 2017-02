YOUTUBE Giovanissima è un fenomeno del paracadutismo acrobatico

ROMA – Kyra Poh si esibisce ai “Wind games 2017″, i campionati mondiali di paracadutismo indoor che si sono tenuti la scorsa settimana in Spagna. La ragazza, come mostra questo video YouTube, mette in scena una performance che lascia tutti a bocca aperta.

A soli 14 anni, la ragazza che si è portata a casa ben due medaglie d’oro e una d’argento a squadre, è in grado di volare all’interno di un tunnel del vento verticale. Kyra, grazie a delle potenti turbine che creano un flusso d’aria dal basso verso l’alto è in grado di simulare una caduta libera.