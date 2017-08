ROMA – Filtra ottimismo nello staff medico del Napoli sulle condizioni di Adam Ounas: l’esterno algerino dovrebbe essersi procurato solo una distorsione alla caviglia destra dopo il fallaccio di Diego Godin nel finale della sfida di Audi Cup fra la squadra azzurra e l’Atletico Madrid.

L’entrataccia di Godin ha fatto infuriare Sarri (“Godin si poteva risparmiare un’entrata del genere, ma è normale giocare così per questo Atletico, sono abituati a essere così aggressivi”) con Simeone che ha provato a difendere il suo capitano: “Sono cose che succedono in campo. L’arbitro giustamente ha espulso Godin. E’ entrato in ritardo ma sicuramente non voleva fare male ad Ounas”.

Intanto i tifosi del Napoli hanno preso di mira Godin sui social. La pagina ufficiale del difensore uruguaiano è stata inondata dai messaggi di chi non gli perdona il fallaccio su Ounas. “Sei un esempio di cattiveria sportiva. Addirittura in amichevole…”.