Gp Ungheria, vento alza la gonna alle pit girl sul podio

BUDAPEST – Fuori programma al circuito dell’Hungaroring: il vento solleva la gonna alle pit girl scoprendo le mutandine e il filmato finisce inevitabilmente su YouTube.

Doppietta targata Ferrari al Gran Premio d’Ungheria. Sebastian Vettel ha vinto la gara all’Hungaroring, precedendo la Rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. In terza posizione la Mercedes Valtteri Bottas davanti all’altra Stella d’argento di Lewis Hamilton.

Quinta posizione nel Gran Premio d’Ungheria per la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Fernando Alonso ed alla Toro Rosso di Carlos Sainz. Ottava pozione per la Force India di Sergio Perez che ha preceduto il compagno di scuderia Esteban Ocon. Chiude la top ten la McLaren di Stoffel Vandoorne. Vettel va in vacanza a più 14 punti dal rivale per il titolo Lewis Hamilton, finito quarto al termine della gara dell’Hungaroring. Nella classifica del mondiale piloti di Formula 1, il tedesco della Ferrari è a quota 202 contro i 188 dell’inglese della Mercedes ed i 169 del suo compagno di squadra Valtteri Bottas.