YOUTUBE Gran Bretagna, mega incendio magazzino imballaggio: 100 vigili del fuoco in azione

BASILDON – Nella notte tra sabato e domenica, un enorme magazino di imballaggio e distribuzione ha preso fuoco a Basildon nell’Essex inglese. Circa cento pompieri hanno impiegato tutta la notte per domare le fiamme scoppiate intorno alle 12,2o.

Ora l’edificio di Basildon è andato completamente distrutto. Stessa sorte per diversi camion in sosta fuori dalla struttura.

L’autostrada A127 che porta a Londra è stata chiusa per tutta la notte. Gli abitanti della zona hanno raccontato di enormi nubi di fumo in aria. Nove ore dopo e con circa 15 mezzi impegnati, l’incendio è stato domato. Sul luogo restano circa tre mezzi con alcuni vigili del fuoco che presidiano l’area evitando che si formino nuovi focolai. Su YouTube un video in cui il capo dei pompieri racconta quanto accaduto. Il video è stato ripreso anche dal Daily Mail.