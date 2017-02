YOUTUBE Grande Fratello Vip: concorrenti sniffano "cocaina" ma...

LONDRA – Alcuni fan del Grande Fratello Vip inglese hanno criticato le scene nel programma che mostrano Jedward e Nicola McLean mentre fingono di sniffare le linee di zucchero durante la prova sulle rock band.

I gemelli e Nicola sono stati nominati i membri fondatori di The Housemate Mayhem, il gruppo rock al centro della nuova operazione. E all’inizio dell’episodio sulle rockstar, linee di zucchero sono state allineate su un piatto da James Cosmo , Nicola e Jedward fingere scherzosamente a prendere uno sbuffo come parte dei loro personaggi rockstar.

Mentre alcuni fan del programma hanno trovato tutto ciò “esilarante”, non è andata giù a tutti gli spettatori, visto che alcuni di loro dicono che è inadeguato scherzare su questo argomento. Uno spettatore ha detto: “Yikes Non penso #bigbrother dovrebbe avere droga finta in televisione anche se è falsa (sic).”

Un altro ha aggiunto: “Io non credo che sia una bella battuta. Molti giovani guardando e pensando che sia cool”.

Un altro ha commentato: “Ehm scusate non sono d’accordo con la messa in onda di tutta la scena… Non importa se è solo zucchero”.

Un portavoce del programma ha tagliato corto: “E ‘stato parte di un compito ed era solo zucchero”.

Non tutti gli spettatori hanno trovato scioccante, però, e alcuni hanno scritto su Twitter per dire che hanno trovato la scena esilarante.

Uno ha detto: “Nicola e Jedward che pippano strisce di zucchero è divertente”.

Un altro ancora: “Mi dispiace, ma pippare le linee di zucchero è fottutamente divertente”.