Boldrini, Meloni... Non c'erano fake e bufale ma Gesù e Cesare li uccise l' odio

Come dar torto a Giorgia Meloni quando attacca Laura Boldrini perché vuole "imporre il bavaglio e il buonismo per legge". Giorgia Meloni dà l'allarme. Se si applicheranno le conclusioni della Commissione istituita dalla presidentessa della Camera per "prevenire i fenomeni d'odio". Non è, nota la Meloni, ..) "la trama di uno scadente film di fantascienza".