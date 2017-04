YOUTUBE Grillo non risponde: “Prima fammi parlare con tua madre”. E il giornalista…

GENOVA – “Prima voglio parlare con tua madre, voglio parlare di te a tua madre”. Così il leader del MoVimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha risposto ad un giornalista della tv ligure Primocanale che lo aveva invitato a parlare del caso Cassimatis dopo averlo intercettato mentre entrava in un palazzo di piazza della Vittoria insieme al commercialista Enrico Nadasi, uno dei soci fondatori del Movimento. La risposta di Grillo è diventato un caso su cui è intervenuto anche il Gruppo cronisti della Liguria che, stigmatizzando il comportamento di Grillo ribadisce “l’importanza del diritto di cronaca e la libertà di informazione, difendendo il diritto-dovere dei cronisti di fare domande e raccontare”.

Grillo era stato sollecitato dal giornalista a commentare il ‘caso Genova’ e cioè: la scomunica da parte del leader pentastellato di Marika Cassimatis vincitrice delle Comunarie per dichiarazioni lesive del Movimento, con nuove Comunarie aperte a tutta Italia e vittoria di Luca Pirondini che era stato sconfitto da Cassimatis con questa che si rivolge al tribunale civile e viene riammessa come candidata del Movimento. Il giornalista ha provato a chiedere a Grillo se presenterà ricorso contro la decisione del tribunale, ma il comico ha risposto con la frase rivolta alla madre del cronista. Atteso all’uscita del palazzo, Grillo, come mostra il video dell’Agenzia Vista, è stato nuovamente sollecitato dal giornalista che ha provato davvero a passargli la mamma per telefono e il comico ha detto: “Lascia stare, salutami tua mamma. Non abbiamo niente da dire”.