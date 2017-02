YOUTUBE Guarda un film di arti marziali mentre guida

NEWPORT – Una donna è stata ripresa sulla M4, un’autostrada inglese, mentre guida guardando un film di arti marziali sul suo telefono cellulare. A riprendere la scena è stato l’ingegnere informatico Adric Marsh che ha condiviso il video su YouTube. Siamo vicino Newport, nel Galles del sud: alla guida c’è una donna che guarda il cellulare posizionato su un supporto attaccato sul parabrezza.

La donna, come racconta il 35enne Marsh, ha rischiato di provocare un incidente dato che stava attraversando una parte di strada “particolarmente difficile” perché piena di tunnel. “E’ stato spaventoso. Non c’era nessun altro in macchina. L’unico motivo per cui veniva proiettato quel film è che la donna alla guida voleva guardarlo. Bisogna guidare con attenzione. Se fai altro non presti attenzione alla strada. E’ un miracolo che non abbia causato un tamponamento a catena” conclude Marsh al Daily Mail.