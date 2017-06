YOUTUBE Guardia giurata scherza con collega: parte un colpo e…

TEGUCIGALPA – Una guardia giurata che lavora presso un prestigioso ristorante nella zona più “in” di Tegucigalpa, la capitale dell’Honduras, è stata ferita a morte da un collega. Si è trattata di una tragica fatalità e le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza.

I tre vigilantes stavano presidiando il ristorante cinese Won Kok. Il ristorante si trova nella zona ricca e commerciale della città. Tutto intorno ci sono però dei quartieri periferici in cui c’è molto degrado e illegalità. Per questa ragione, il ristorante ha deciso di stipulare contratti con istituti di vigilanza privata come in questo caso.

Nel filmato si vedono le tre guardie presidiare alcuni clienti che stanno per entrare nel ristorante, poi si rilassano nel momento in cui non devono lavorare. Ed è in questo momento che succede la tragedia. Uno di loro guarda il cellulare, gli altri due iniziano a scherzare. Per gioco, un vigilante punta l’arma contro il collega. Quest’ultimo, altrettanto scherzosamente reagisce strattonandolo e minacciando di spintonarlo via.

Proprio quando l’arma è puntata parte un colpo per errore. La guardia giurata cade a terra ferita. L’uomo è poi morto per le ferite riportate. Lo sparo è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza ed è finito su YouTube e LiveLeak.