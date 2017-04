YOUTUBE Guida bevendo vodka: si ribalta alla rotonda, condannata a 6 mesi di carcere

PETERSBURGH – Una Nissan Qashqai raggiunge una rotonda, finisce fuori strada e vola in alto per 4 metri cappottandosi. Il video pubblicato su YouTube e ripreso dal Daily Mail mostra il momento in cui avviene il terrificante incidente avvenuto sulla A605 nei pressi di Petersbourgh. Alla guida c’era la 32enne Tania Chikwature, che si trovava in auto con il figlio di 20 mesi che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

La polizia ha scoperto che Tania stava bevendo della vodka alla guida. La donna aveva superato tre volte il limite alcolico e per questo è stata condannata a 26 settimane di carcere per guida pericolosa e per guida in stato di ebrezza.