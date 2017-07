YOUTUBE Guida con una mano e comincia a traballare con la moto: alla fine si schianta a terra

SACRAMENTO – Un motociclista cade a terra con la sua moto. Lo schianto è stato ripreso da un’automobilista in viaggio su un’autostrada di Sacramento in California, con la famiglia. L’uomo in sella ha cominciato a traballare prima di schiantarsi sulla strada.

“Abbiamo notato che guidava spesso con una sola mano. Circa 5-6 volte prima di cadere ha cominciato a traballare” ha raccontato la donna che, vedendo la moto viaggiare in questo modo, ha cominciato a filmare col telefono. Poi, dopo che il motociclista è a terra, la famiglia ha chiamato la polizia che è intervenuta per aiutare il motociclista.

“Aveva le braccia ricoperte di sangue. Forse il suo naso era rotto” ha concluso la ragazza. Su YouTube il filmato della caduta. Mai distrarsi alla guida, specialmente in sella ad una moto e mai guidare con una sola mano.