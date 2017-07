YOUTUBE Guidano in diretta Facebook a 140km orari: finisce in tragedia VIDEO

ROMA – Due ragazze sono in auto e si riprendono con il cellulare mentre guidano in diretta su Facebook. Ma la distrazione usando il cellulare alla guida ha giocato un brutto scherzo: la loro infatti auto si schianta contro una barriera antirumore e una di loro, quella alla guida, muore sul colpo.

Siamo in Repubblica Ceca, sulla strada per Biline. Le due ragazze fanno una gara di velocità e una delle due in diretta racconta: “Stiamo andando sempre più veloci, ora a 130, ora a 140, vi mostreremo come si va a 180 chilometri all’ora…”. L’altra ragazza è finita in ospedale con ferite molto gravi.