YOUTUBE Ha un rapporto in Tribunale: le telecamere di sorveglianza ora la incastrano

JACKSONVILLE – Una ragazza di 26 anni di Jacksonville negli Stati Uniti ha postato su Twitter un video esplicito che la ritrae mentre ha un rapporto sessuale su una panchina del Tribunale. Accade a Jacksonville in Florida: il video della durata di due minuti, mostra una donna vestita di bianco che un rapporto con un uomo che indossa pantaloni kaki su una panchina della Courthouse Duval County.

Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “Ci siamo divertiti così tanto prima di andare davanti la corte. Ho trovato un modo per far calare le mie spese processuali“. Le telecamere di sorveglianza della Corthouse Duyal County hanno ripreso il rapporto ed ora l’ufficio dello sceriffo di Jacksonville sta indagando. Per il momento nessuno è stato accusato.

La famiglia della donna che ha postato il video e che ha un figlio, ha espresso delusione dopo aver visto il video: “Mi dispiacerebbe per lui [il figlio] Potrebbe accendere la tv e vedere sua mamma. E’ sconvolgente per me [questo video]”, ha detto la nonna a News4Jax. Il padre della ragazza ha aggiunto: “Ferito come padre e come nonno. Stiamo tutti male perché amiamo nostra figlia”.

Secondo News4Jax, la mamma 26enne si è presentata al palazzo di giustizia perché accusata di contrabbando in prigione e di violazione della libertà vigilata. Secondo quanto dichiarato dal Tribunale, la giovane ha ammesso i reati contestati. Dopo essere stata multata è stata rilasciata. Ora però questo video potrebbe inguaiarla di nuovo.