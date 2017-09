NEW YORK – Harrison Ford scende dalla sua auto e si mette a dirigere il traffico in un incrocio di New York. L’attore 75enne era a bordo della sua Limousine quando ha deciso di scendere per cercare di dirigere le auto in coda all’imbocco di un tunnel, al cui interno era avvenuto un incidente.

Il video è stato ripreso da alcuni passanti increduli e postato sul web. Harrison Ford era in viaggio per l’hotel Carlyle. Dopo aver diretto per qualche istante il traffico è risalito a bordo ed ha continuato il suo viaggio.