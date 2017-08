PORTSMOUTH – La HMS Queen Elizabeth, la portaerei da guerra della Royal Navy, è entrata per la prima volta nella base navale a Portsmouth.

La nave è stata accolta da migliaia di persone in festa sul lungomare. Tra loro anche i familiari dei membri dell’equipaggio. La Queen Elizabeth, come scrive il Daily Mail che pubblica delle foto, pesa 65mila tonnellate.

Si tratta della maggiore nave da guerra mai costruita nel Regno Unito: la nave che entrerà in servizio non prima del 2020, è la punta di diamante della Marina Navale e resterà in servizio per almeno 50 anni. Lunga 920 metri, qui a Portsmouth sarà sottoposta a ulteriori prove. A seguire il rientro in porto della nave. Il video, girato a bordo, è in timelapse (Agenzia Vista/ Alexander Jaknagiev).