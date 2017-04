YOUTUBE Huntley Thawe, star tv arrestata davanti ai figli aggredisce agenti: “Mi hanno spruzzato spray al pepe”

REDDITCH – Huntley Thawe, star televisiva britannica che va in onda su Channel Four nel reality show Renovation Game, ha diffuso un video in cui lo scorso 15 aprile viene ammanettato e trascinato nell’auto della polizia. Thawe sostiene di essere stato preso a pugni e di essere stato spruzzato con lo spray al pepe dopo essere stato fermato con l’auto a Redditch, nel Worcestershire inglese.

Nel filmato finito su YouTube, si vede Thawe che viene fatto scendere dalla sua auto e tenuto al collo da due agenti. Thawe è in auto con i suoi figli di sei e nove che hanno visto tutto ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione. Ora dovrà comparire davanti alla Kidderminster Magistrates Court il prossimo 2 maggio.

Un portavoce della polizia ha detto che dopo quanto accaduto, i due agenti sono stati medicati. Thawe si difende pubblicando sui social il video a cui ha legato questa dichiarazione: “Mi hanno spruzzato il pepe in faccia tre volte mentre i miei figli erano in auto”.

Huntley fa parte del team di specialisti di Renovation Game, relaity show in cui degli specialisti intervengono con lo scopo di sistemare una casa, con lo scopo di far aumentare il valore della proprietà. La polizia, scrive il Daily Mail, come sempre in questi casi si riserva di commentare aspettando la chiusura dell’inchiesta avviata.