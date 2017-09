NEW DELHI – Video selfie in diretta su Facebook mentre sfrecciavano a tutta velocità per le strade dell’India. Così quattro amici spericolati hanno immortalato i loro ultimi istanti di vita. Il finale è drammatico: l’auto si schianta contro un palo, tre di loro sono morti sul colpo.

Nel filmato choc che in queste ore sta facendo il giro del web si vedono i quattro amici ridere e scherzare mentre sono in auto. L’auto procede a tutto gas, supera una moto, ad un certo punto la distrazione fatale, proprio a causa del telefonino, e lo schianto. Il video si interrompe bruscamente.