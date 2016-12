YOUTUBE In pieno giorno si appartano dietro bus e hanno rapporto orale

MARGHERA – Beccati in pieno giorno dietro un bus parcheggiato nel piazzale mentre consumavano un rapporto orale. Accadeva due giorni fa in via Fratelli Bandiera a Marghera (Venezia). La scena imbarazzante è stata ripresa dal telefonino di un residente dei palazzi che si affacciano su via Fratelli Bandiera, teatro degli atti osceni. Il video poi finito su Facebook è diventato subito virale.

Via Bandiera, riporta Il Gazzettino, è considerata una delle strade del sess0 a pagamento più frequentate della zona. Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera spiega al quotidiano veneto: