FOIOS – A un oro vengono incendiate le corna mentre un uomo trattiene l’animale per la coda. Il toro viene poi rilasciato che comincia a girare per l’arena impazzito.

Il toro, cresciuto nel ranch Salvador Domecq, finisce per schiantarsi contro un palo volontariamente con lo scopo di uccidersi. La gente arriva ad applaude urlando. La “fiesta” cruenta è andata in scena il 22 luglio a Foios, a nord di Valencia in Spagna.

La manifestazione è solo una delle tante che si ripetono da secoli in tutta la Spagna. I sostenitori del festival commentano dicendo che il “toro non ha sofferto”. Sui social invece, i rappresentanti per i diritti degli animali sostengono che si tratti di tortura barbara.

Il video di quanto accaduto a Foios è stato pubblicato sui social network e su YouTube. La visione è sconsigliata al pubblico più sensibile.