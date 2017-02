YOUTUBE Incendio in appartamento, i vigili del fuoco salvano un gatto intossicato

MOSCA – Incendio in un appartamento a Mosca. I vigili del fuoco riescono a salvare non solo l’inquilina, ma anche il suo gatto. Il povero micio era rimasto intossicato dal fumo, ma i pompieri gli hanno subito messo la mascherina per l’ossigeno e lo hanno portato in una clinica veterinaria, dove il gatto è stato curato.

Sul suo corpicino c’erano molte le bruciature, che gli sono state medicate dal veterinario. Il felino però adesso sta bene, riferisce il quotidiano online filo-Cremlino Sputnik, che pubblica anche il video del salvataggio del micetto, postato pure su YouTube.