ROMA – Roma brucia ancora. Un nuovo terribile incendio è scoppiato intorno alle 15 di oggi, venerdì 4 agosto, vicino alla A24.

Le fiamme sono altissime e ben visibili e stanno distruggendo un’area tra via Fiorentini e via di Portonaccio. Nei pressi del rogo si trova un distributore di benzina che potrebbe saltare in aria. Dapprima, l’area di servizio è stata lambita dalle fiamme ed ora è minacciata di nuovo dai roghi. Su Youtube intanto, sono stati pubblicati diversi video che mostrano quello che sta accadendo.