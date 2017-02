YOUTUBE Incidente choc: sale su marciapiede, attraversa col rosso e…

MANCHESTER – Due video scioccanti mostrano la manovra di un pilota assassino che è salito su un marciapiede, ha accelerato e ha attraversato il semaforo col rosso. Il risultato è che ha investito e ucciso un uomo, padre di 3 figli

Shahid Tarafdar, 45 anni, ha dovuto essere ricoverato al Manchester Royal Infirmary in ambulanza dopo essere stato colpito dalla Peugeot 306 grigia, ma è morto più tardi. Il conducente della vettura non è riuscito a fermarsi all’incrocio di Stockport Road.

In un comunicato i parenti della vittima hanno detto: “Shahid era un marito amorevole e un padre di tre bambini. Era un uomo devoto alla sua famiglia che è stato amato dalla sua famiglia e da tutti quelli che lo conoscevano. Ha trascorso la maggior parte della sua vita a Southampton prima di trasferirsi a Manchester cinque anni fa con la sua famiglia”.

Il fratello maggiore di Tarafdar, Shabuddin, ha detto che tutta la famiglia è rimasta in stato di shock. Ha detto: “Abbiamo perso il nostro fratello in giovane età a causa di un incidente incredibile. Siamo come una famiglia, sono in stato di shock totale e devastazione per la perdita di un fratello giovane, marito e padre e mi appello a chiunque abbia notizie sull’incidente di contattare la polizia”.