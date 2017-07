KIEV – Durante la gara “Moto Open Fest” che si è tenuta Kiev in Ucraina, due piloti si scontrano ad una curva e volano in aria.

Per fortuna non vengono colpiti dalle rispettive moto che volano in aria ma non addosso a loro. I due piloti hanno riportato riportano ferite non gravi e il video dell’incidente è stato pubblicato su YouTube.