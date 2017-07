Incidente in diretta video: la sorella muore. Lei, ubriaca, continua a filmare

LOS ANGELES – Incredibile quanto successo a Stockton in California. Obdulia Sanchez si trovava alla guida della sua vettura quando ha avviato una registrazione video. Poco dopo però è stata protagonista di un incidente in cui però a morire è stata la sorella. Come nessuno poteva prevedere la ragazza scesa dall’auto ha continuato a filmare il tutto riprendendo anche la sorella di 14 anni sul terreno senza vita.

Le parole da lei pronunciate hanno poi lasciato tutti sbigottiti. Quello che ha detto Obdulia Sanchez appena appresa la tragedia è stato: “Ho u****o mia sorella, ma non mi importa. Ho u****o mia sorella. So che sto andando in prigione, ma non mi importa. Mi dispiace piccola”.

Immagini raccapriccianti e non adatti ai più deboli di cuore che sono state riportate dal Daily Mail. La protagonista della vicenda ha continuato a filmare per tutto il tempo, anche sorridendo e salutando la telecamera. Obdulia Sanchez si trova ora in carcere in attesa di processo.