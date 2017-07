NUOVA DELHI – Un uomo di 25 anni è morto dopo essere stato investito da un’ Audi in accelerazione. Accade a Nuova Delhi in India: l’impatto con l’auto è stato talmente forte che il corpo è volato in aria finendo poi su una grata di ferro usata per dividere le due carreggiate, che ha trafitto il corpo del povero ragazzo.

Su YouTube il video girato subito dopo l’incidente. Le immagini sono sconsigliate ad un pubblico sensibile.