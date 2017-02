YOUTUBE India, ballerino collassa e muore sul palco durante esibizione

PARAVUR – Un ballerino di Bharatnatyam è crollato in India durante l’esecuzione sul palco e il pubblico pensava che fosse tutto parte dello spettacolo. Il 48enne, di nome Omanakuttan, stava eseguendo un ballo insieme al suo insegnante Sivan Malyankara.

Nel video, si vedono i due esibirsi come davanti a uno spezio, mentre effettuano mosse reciproche. L’esibizione si è tenuta durante una festa nella città di Paravur, in Kerala.

Il suo insegnante ha realizzato che qualcosa non andava per il verso giusto quando Omanakuttan si è accovacciato e si è accasciato per terra. Malyankara si è poi spostato a lato e ha chiesto di abbassare il sipario.

Il ballerino sembrava essere in perfetta salute prima di crollare. L’uomo è stato portato in un vicino ospedale, ma è stato dichiarato morto all’arrivo.

Aggiunge Federica Macagnone su Il Messaggero:

Per una frazione di secondo il pubblico ha pensato facesse parte dello spettacolo e non è intervenuto, mentre il suo insegnante si è quasi subito reso conto di quanto era successo e si è precipitato a far calare il sipario.

Come riportano i media locali, l’uomo è stato portato in un ospedale privato di Paravur, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo: adesso si dovrà attendere l’autopsia per capire quale sia stata la causa del decesso. Omanakuttan ballava da oltre 25 anni e aveva portato il suo spettacolo in oltre 400 città dell’India.