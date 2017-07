YOUTUBE India, crolla palma e la schiaccia: morta una nota presentatrice tv

MUMBAI – Stava rientrando a casa dopo una lezione di yoga, quando una grossa palma piantata al lato della strada è crollata su di lei. E’ morta così Kanchan Nath, nota presentatrice tv in India.

La tragedia si è consumata giovedì scorso a Mumbai. Nel filmato caricato su YouTube si vede la vittima, 58 anni, mentre attraversa la strada nel quartiere di Chembur. All’improvviso la palma viene giù e la travolge in pieno.

Diversi passanti sono accorsi in strada per liberarla dal peso della pianta, ma è stato tutto inutile. La presentatrice è morta in ospedale sabato mattina.