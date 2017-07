ROMA – Una donna che vive nello stato indiano di Odisha sta per partorire. La donna deve essere portata in ospedale ma le strade del villaggio sono bloccate e così i parenti della donna sono costretti a trasportarla per 16 chilometri appesa ad una barella di fortuna.

Dopo 16 chilometri, la famiglia della donna è riuscita a raggiungere un’ambulanza con cui ha raggiunto un ospedale in cui ha partorito. Su YouTube il filmato che nel frattempo è diventato virale.