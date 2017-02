YOUTUBE Indossa slip vibranti: quando incontra la suocera ecco cosa succede

ROMA – Ryan Hamilton gestisce il canale YouTube Hammy TV con cui si diverte ad organizzare degli scherzi. In uno degli ultimi organizzati, Ryan fa indossare alla sua ragazza degli slip vibranti che partono non appena si aziona un interruttore. Il video, in pochi giorni è diventato virale raccogliendo più di 60omila clic.

La ragazza si mette a guidare con accanto la mamma di Ryan. Lui è invece seduto dietro. A quanto racconta il Daily Star, la giovane si sarebbe dimenticata di togliersi queste speciali mutande e così un’amica si diverte ad azionare ripetutamente il tasto della vibrazione. Il tutto accade mentre lei è alla guida.

In un primo momento, la fidanzata di Ryan riesce a nascondere la vibrazione mascherandola con delle risate. La mamma di Ryan nota il comportamento strano e chiede: “Ride, ma che per caso ha bevuto?” La ragazza alla guida sembra sempre più eccitata e si tocca. Alla fine la giovane è costretta a fermarsi dato che la cosa sta diventando troppo ingestibile.

Ryan è così costretto a rivelare cosa sta causando alla ragazza le strane vibrazioni.