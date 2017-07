ATLANTA – Una donna slaccia la cintura di sicurezza nel momento in cui il suo volo sta per partire da Atlanta per andare a Chicago per inseguire il suo cane che sta correndo nella cabina. Le hostess fermano la donna e i passeggeri perdono la pazienza per la paura fondata che il decollo si blocchi e cominciano ad urlare alla donna di “sedersi”.

Un uomo che sta seduta prova a far ragionare la passeggera dicendole che “tutti vogliono solo viaggiare per tornare a casa”. Ad un certo punto, come mostra il video YouTube di cui parla anche il Daily Mail, una hostess dice: “Torniamo al cancello, non andiamo più a Chicago”.

A questo punto i passeggeri borbottano ancora e la donna viene fatta scendere con il suo cane. A differenza di quanto si possa credere, la passeggera non viene arrestata ma bensì imbarcata sul volo successivo. L’aereo, alla fine partirà ed arriverà a Chicago con ben quattro ore di ritardo.