YOUTUBE iPhone 8 Apple, design top e prezzo anche: “Mille dollari”

SAN FRANCISCO – Per festeggiare il decimo anniversario dell‘iPhone, pare che la Apple abbia puntato su funzioni all’avanguardia e design accattivante; caratteristiche che, tuttavia, alzano parecchio il prezzo del melafonino.

Un nuovo dossier ripreso dal Daily Mail ha infatti rivelato che il numero 8 di casa Apple costerà più di 1.000 dollari, prezzo che lo renderà lo smartphone più costoso finora mai realizzato dall’azienda statunitense, e avrà caratteristiche come display edge to edge OLED (acronimo di Organic Light Emitting Diode) e un sensore 3D.

“Gli acquirenti del nuovo iPhone 8 si accorgeranno delle caratteristiche innovative sviluppate dal team” ha spiegato Mark Sullivan, di Fast Company. Oltre al design, sembra che il dispositivo cambi anche nome: se in molti ritengono che resterà “iPhone 8”, altri suggeriscono “iPhone X”.

La telecamera sarà la stessa usata per l’iPhone 7 plus, la camera dual-lens, ma alcune fonti hanno riferito a Fast Company che l’azienda di Cupertino sta cercando di rimuovere il famoso tasto “Home” centrale, posizionandolo sotto allo schermo del display e trasformandolo in un tasto “touch”.

“La Apple sta lavorando sodo per posizionare il tasto Home nell’iPhone 8 che, lo speriamo tutti, sia il più ricco per quanto riguarda le funzioni” ha scritto Sullivan. Ciò che potrebbe far salire il prezzo alle stelle è la tecnologia 3D inserita nel dispositivo: non è chiaro come la Apple intenderà utilizzarla, forse per identificare gli utenti e aumentare la realtà nelle varie applicazioni.