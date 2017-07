YOUTUBE Jeep militari lanciate col paracadute: qualcosa va storto, le Humvee si schiantano a terra

ROMA – Qualcosa è andato storto durante una esercitazione militare che è andata in scena circa un anno fa. Un battaglione che si sta lanciando sul bersaglio si fa lanciare dall’alto camionette e cannoni per poter compiere al meglio l’assalto. Qualcosa però va storto e come mostra il video pubblicato su YouTube, le jeep lanciate dagli aerei cominciano a cadere giù come sassi. Per tre volte di seguito, le Humvee si staccano dai paracadute e proseguiono in picchiata fino al suolo. Le auto piombano a terra formando una nuvola di polvere.

Il video di questo sfortunato aviolancio è diventato virale sul web proprio ora che arrivano i provvedimenti contro i responsabili. Il sergente che era al comando del lancio è stato infatti richiamato per le frasi divertite con cui commenta il triplice schianto. Ora verrà processato dalla corte marziale per aver creato un danno che si aggira intorno al mezzo milione di dollari e rischia fino a dieci anni di carcere nel caso in cui venisse dimostrata la negligenza nel fissare il paracadute alle Jeep.

Ad essere stato sanzionato è anche il militare che ha fatto le riprese con l’unico scopo, secondo l’accusa, di diffonderle in Rete.